Производитель зефира «Жизель» остановил его выпуск на фоне жалоб в Сети

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Кондитерская фабрика «Сокол» приостановила производство зефира «Жизель» на основе мальтитного сиропа на фоне сообщений о многочисленных жалобах на плохое самочувствие после его употребления, сообщил ТАСС директор предприятия Михаил Шамис.

«Производство этого зефира, да, остановлено», — рассказал он, отметив, что продукцию «заморозили» на складах торговых сетей до окончания проверки Роспотребнадзора, и поэтому размер ущерба фабрики растет ежедневно. Руководство предприятия направило в надзорные органы все затребованные документы, подчеркнул директор «Сокола».

При этом производство другого зефира идет в штатном режиме — в объеме до 40 т продукции в день. По словам Шамиса, претензий к товару по результатам микробиологических исследований не было.

Кроме того, предприятие не получило от покупателей ни одной официальной жалобы, отметил Шамис. «Все, что есть, — это отзывы в телеграм-каналах, которые собраны за длительный период времени», — рассказал он, подчеркнув, что мальтит — самый безопасный сахарозаменитель в мире.

РБК направил запрос кондитерской фабрике «Сокол».

12 октября телеграм-канал Mash сообщил о массовых жалобах на отравление зефиром, который «Сокол» производит на сахарозаменителе мальтите. Люди писали о сильных болях в животе, диарее, вздутии и других симптомах.

После этого «Вкусвилл», «Пятерочка», «Перекресток» и онлайн-гипермаркет Vprok.ru приостановили продажу этой продукции. При этом во «Вкусвилле» покупателям объяснили, что мальтит — разрешенная пищевая добавка, но при чрезмерном потреблении она может оказывать слабительное действие.

После этого Шамис сообщил РБК, что из-за распространения в Сети сведений об отравлении, которые порочат репутацию компании, «Сокол» готовит судебный иск.