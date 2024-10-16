 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Сокол» объяснил признаки отравления зефиром возможным превышением дозы

Фабрика «Сокол» (производит зефир под брендами «Жизель» и «Сокол») объяснила признаки отравления зефиром возможным превышением дозы, говорится в письменном обращении компании, поступившем в РБК.

«В 1 шт 21,7 г содержится подсластителей-сахароспиртов 16 г, из них: мальтита 14 г, сорбита 2 г. Допустимые уровни потребления подсластителей-сахароспиртов в сутки: не более 20 г мальтита, не более 40 г сорбита. В случае избыточного потребления могут вызвать слабительный эффект», — говорится в сообщении.

Эту информацию, как отмечает производитель, «размещают непосредственно под наименованием продукта, чтобы быть уверенными, что потребитель прочитает эту важную информацию».

Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о сотнях жалоб покупателей на плохое самочувствие из-за зефира на мальтите, купленного в магазинах «Вкусвилл». Кроме этого он писал, что также десятки человек, которые купили зефир марки «Жизель», пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею.

В «Соколе» сообщили Mash, что покупатели почувствовали ухудшение самочувствия, поскольку, вероятно, могли переесть сахарозаменителя, желая похудеть.

После распространения в социальных сетях информации об отравлениях производитель заявил, что готовит иск, так как эти сообщения «не соответствуют действительности» и «порочат репутацию компании».

Он также будет требовать опубликовать опровержения. Кроме этого, производитель делает «расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений».

NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни

Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы

Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц

АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России

Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд

NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире

Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу

На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
зефир отравление причины
Материалы по теме
Производитель зефира «Жизель» подаст в суд из-за данных об отравлениях
Общество
X5 Group приостановила продажи зефира «Жизель» из-за жалоб покупателей
Общество
«Вкусвилл» ответил на сообщения об отравлении покупателей зефиром
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 105,68 (+0,19) Инвестиции, 15 окт, 17:41 Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 97,01 (+0,91) Инвестиции, 15 окт, 17:41
В США сообщили об использовании Ми-17 российского производства в ученияхПолитика, 04:16
Работу сайтов МВД восстановилиОбщество, 03:38
«Сокол» объяснил признаки отравления зефиром возможным превышением дозыОбщество, 03:28
ТАСС узнал об аресте 29 банковских счетов генерала Кузнецова и его семьиПолитика, 03:24
Boeing решила привлечь до $25 млрд за счет кредитов на фоне забастовокБизнес, 03:11
В Турции начали следствие после обнаружения тела пропавшей россиянкиОбщество, 02:07
ТАСС узнал об увеличении срока главы разработчика суперкомпьютеровБизнес, 02:03
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Подозреваемый во взрыве в Москве оказался бизнес-партнером пострадавшегоОбщество, 01:50
Зейналова вручила верительные грамоты президенту МаврикияПолитика, 01:34
Власти сообщили о работе ПВО в КиевеПолитика, 01:09
Россияне ожидают ухудшения благосостояния других, но не себяОбщество, 01:00
У подозреваемого в подрыве машины в Москве нашли схрон оружияОбщество, 00:56
В МВД объяснили причину сбоев в работе сайтов ведомстваОбщество, 00:52
Кадры задержания подозреваемого в подрыве машины на юго-западе МосквыОбщество, 00:33