«Сокол» объяснил признаки отравления зефиром возможным превышением дозы

Фабрика «Сокол» (производит зефир под брендами «Жизель» и «Сокол») объяснила признаки отравления зефиром возможным превышением дозы, говорится в письменном обращении компании, поступившем в РБК.

«В 1 шт 21,7 г содержится подсластителей-сахароспиртов 16 г, из них: мальтита 14 г, сорбита 2 г. Допустимые уровни потребления подсластителей-сахароспиртов в сутки: не более 20 г мальтита, не более 40 г сорбита. В случае избыточного потребления могут вызвать слабительный эффект», — говорится в сообщении.

Эту информацию, как отмечает производитель, «размещают непосредственно под наименованием продукта, чтобы быть уверенными, что потребитель прочитает эту важную информацию».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о сотнях жалоб покупателей на плохое самочувствие из-за зефира на мальтите, купленного в магазинах «Вкусвилл». Кроме этого он писал, что также десятки человек, которые купили зефир марки «Жизель», пожаловались на вздутие, боли в животе и диарею.

В «Соколе» сообщили Mash, что покупатели почувствовали ухудшение самочувствия, поскольку, вероятно, могли переесть сахарозаменителя, желая похудеть.

После распространения в социальных сетях информации об отравлениях производитель заявил, что готовит иск, так как эти сообщения «не соответствуют действительности» и «порочат репутацию компании».

Он также будет требовать опубликовать опровержения. Кроме этого, производитель делает «расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений».