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Военная операция на Украине ,  
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Кремль заявил о неготовности Запада к мобилизации «ради эфемерных целей»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images
Фото: Fabian Bimmer / Getty Images

Страны Запада испытывают затруднения в мобилизации военно-промышленного комплекса ради «эфемерных целей», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«И явно потенциал многих этих стран не рассчитан на такие усилия», — пояснил Песков.

По его словам, мобилизация промышленности «ради эфемерных целей», противоречит «интересам экономического развития этих стран». 

Пресс-секретарь также выразил надежду на то, что со временем политический истеблишмент западных государств перестанет видеть пользу «таких трат».

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