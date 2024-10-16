Кремль заявил о неготовности Запада к мобилизации «ради эфемерных целей»

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Страны Запада испытывают затруднения в мобилизации военно-промышленного комплекса ради «эфемерных целей», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«И явно потенциал многих этих стран не рассчитан на такие усилия», — пояснил Песков.

По его словам, мобилизация промышленности «ради эфемерных целей», противоречит «интересам экономического развития этих стран».

Пресс-секретарь также выразил надежду на то, что со временем политический истеблишмент западных государств перестанет видеть пользу «таких трат».

Ранее министр вооруженных сил Франции, Себастьян Лекорню, заявил, что Париж не сдержит обещание, данное Киеву о помощи в размере до 3 миллиардов евро в 2024 году и сможет выделить только «более 2 миллиардов евро».

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