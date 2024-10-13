В Европе заявили, что не могут обеспечить Украину оружием
ЕС не способен закрыть потребности Украины в оружии, самым простым выходом для нее из сложившейся ситуации является самостоятельное производство, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на европейского дипломата.
«Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев — сделать это самостоятельно, — сказал он. — Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее сами».
Еще один собеседник WP назвал финансирование со стороны Запада «переломным моментом с точки зрения инвестирования государственных средств в оборонную промышленность» Украины. По его словам, средства будут направлены на производство «ракет, беспилотных летательных аппаратов» и другого оружия высокой дальности. В ближайшее время объем финансирования может резко увеличиться, добавил источник издания.
«Насколько мне известно, ряд стран близки к тому, чтобы объявить о будущем использовании того же механизма: либо они сами инвестируют [в оборонную промышленность Украины], либо попросят Данию инвестировать их средства», — сказал он.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 11 октября анонсировал создание фонда для частных и государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины до конца 2024 года. Он назвал «слишком медленным» производство вооружений в ЕС и США, а расширение украинских оборонных мощностей, по его мнению, позволило бы сократить сроки поставок с нескольких лет до нескольких месяцев. Как пишет WP, недавнее решение ЕС о выделении порядка $440 млн на военную промышленность Украины «знаменует значительный сдвиг в подходе» к конфликту, но также «подчеркивает недостатки оборонного сектора в производстве оружия и боеприпасов». Денежные средства — прибыль от замороженных активов России.
Власти России осуждают любую помощь Запада Украине и утверждают, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В российском МИДе также предупреждали, что сочтут «воровством» любые действия с замороженными в западных странах активами Центробанка. В Кремле обещали ответить судебными разбирательствами.
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