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Саммит БРИКС ,  
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Кремль назвал отношение Евросоюза к Сербии «заламыванием рук»

Песков: Евросоюз «заламывает руки» Сербии по вопросам присоединения к БРИКС
Сюжет
Саммит БРИКС
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Страны БРИКС не выдвигают никаких предварительных условий Сербии по вопросам присоединения к блоку, однако страны Евросоюза оказывают на страну давление, «заламывают руки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сербии заламывают руки. И все время обуславливают процесс сотрудничества с ЕС разными действиями, выдвигают какие-то условия. Со стороны БРИКС никому никаких условий не выдвигается. <...> Там никто не ставит вопрос «или-или», — сказал Песков.

Он переадресовал вопрос о том, приедет ли на октябрьский саммит БРИКС в Казани президент Сербии Александр Вучич, помощнику президента России Юрию Ушакову. По словам Пескова, Ушаков сообщит об этом на брифинге в понедельник, 21 октября.

Песков подчеркнул, что в Кремле понимают давление, с которым приходится сталкиваться Сербии в вопросах присоединения к БРИКС.

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Ранее, 13 октября, вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что БРИКС привлекателен для Сербии, она примет участие в следующем саммите организации в Казани и изучает возможность членства. Заявку на вступление в Евросоюз Сербия подала в 2009 году, спустя три года получила статус кандидата.

По словам вице-премьера, он говорил с президентом Владимиром Путиным и он никогда не ставил условия, что если Сербия войдет в ЕС, то Россия разорвет с ней отношения. Брюссель же, по его словам, требует от Белграда разорвать связи с Москвой для присоединения Сербии к Евросоюзу.

В Казани 22–24 октября пройдет саммит БРИКС с участием представителей стран, которые не входят в объединение. Сейчас в БРИКС десять членов: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (по первым буквам их английских названий составили название объединения), Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

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