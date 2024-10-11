Вучич объяснил подписание декларации с осуждением России по Украине

Вучич заявил о смягчении формулировок в документе с осуждением России по Украине

Несколько пунктов декларации, которая осуждает ввод российских войск на Украину, были изменены благодаря вмешательству сербского лидера Александра Вучича. Об этом заявил сам президент, его слова приводит NSPM.

Как объяснил Вучич, из первоначальной версии документа исключили пункт об оказании Украине именно военной помощи и заменили формулировку на оказание Киеву помощи в целом.

Кроме того, Сербия попросила убрать из декларации слова об «оккупации» Крыма и заменить их на упоминание о поддержке территориальной целостности Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и западные страны не признали итоги голосования, Киев считает полуостров своим.

Вучич подписал декларацию, которая осуждает действия России на Украине и выражает приверженность постоянной поддержке Киева, 10 октября. Документ был составлен по итогам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, состоявшегося 9 октября в хорватском городе Дубровник.

Декларация состоит из 18 пунктов. Среди них — признание конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности <...> мира в целом». Документ подписали 15 человек.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта.