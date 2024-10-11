 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Вучич объяснил подписание декларации с осуждением России по Украине

Вучич заявил о смягчении формулировок в документе с осуждением России по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Несколько пунктов декларации, которая осуждает ввод российских войск на Украину, были изменены благодаря вмешательству сербского лидера Александра Вучича. Об этом заявил сам президент, его слова приводит NSPM.

Как объяснил Вучич, из первоначальной версии документа исключили пункт об оказании Украине именно военной помощи и заменили формулировку на оказание Киеву помощи в целом.

Кроме того, Сербия попросила убрать из декларации слова об «оккупации» Крыма и заменить их на упоминание о поддержке территориальной целостности Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украина и западные страны не признали итоги голосования, Киев считает полуостров своим.

Вучич подписал декларацию в поддержку Украины
Политика
Александр Вучич

Вучич подписал декларацию, которая осуждает действия России на Украине и выражает приверженность постоянной поддержке Киева, 10 октября. Документ был составлен по итогам саммита Украина — Юго-Восточная Европа, состоявшегося 9 октября в хорватском городе Дубровник.

Декларация состоит из 18 пунктов. Среди них — признание конфликта на Украине «преступлением против украинского народа, нарушением международного права, включая Устав ООН, и большой угрозой миру, безопасности и стабильности <...> мира в целом». Документ подписали 15 человек.

Москва осуждает военную помощь Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом

Названы 100 лучших хорроров в истории

Названа стоимость автомобиля Lada Aura

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле

В России создадут еще десять особых экономических зон

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сербия Украина Александр Вучич декларация Крым военная помощь
Материалы по теме
Сербское издание написало, что Вучич не поздравил Путина
Политика
Песков оценил мирный сценарий украинского конфликта от Вучича
Политика
Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 10 окт, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 10 окт, 18:14
Всемирный банк одобрил создание нового фонда для помощи УкраинеПолитика, 03:07
Путин прилетел в ТуркменистанПолитика, 02:47
Трамп рассказал о беременности своей дочери ТиффаниПолитика, 02:38
FT узнала, что США откажутся от своего требования к ЕС по помощи УкраинеПолитика, 02:16
Вучич объяснил подписание декларации с осуждением России по УкраинеПолитика, 02:02
Белоруссия ввела лицензии на вывоз яблок, лука и капустыЭкономика, 01:43
Польша пообещала ответить на введение пограничного контроля ГерманиейПолитика, 01:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Алаудинов заявил о 10 участках, на которых «посыпался фронт» ВСУПолитика, 00:54
Зеленский опроверг данные об обсуждении с Западом прекращения огняПолитика, 00:50
В Германии полицейские открыли стрельбу по поджигателю кинотеатраОбщество, 00:41
Вместо Китая: как Apple заработала в Индии $8 млрд за годОтрасли, 00:19
На Украине связали планы увольнения Буданова с ударами вглубь РоссииПолитика, 00:02
30 лет со дня «черного вторника». Как это былоОбщество, 00:00 
Как в России появился еще не анонсированный MacBookТехнологии и медиа, 00:00