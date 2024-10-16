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Работу с окладом ₽109 тыс. назвали самой доступной для пенсионеров

«Авито» назвала водителя-экспедитора самой доступной профессией для пенсионеров
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Профессия водителя-экспедитора стала наиболее доступной для российских пенсионеров, следует из данных сервиса «Авито Работа» за третий квартал 2024 года. Результаты исследования опубликовал RT.

Как уточнили аналитики платформы, экспедиторы возглавили подборку доступных для пенсионеров массовых профессий с наибольшим числом вакансий. Средняя зарплата, которую работодатели предлагают соискателям по этой специальности, составила 109 467 руб. в месяц.

В тройку профессий для пенсионеров также вошли упаковщики и продавцы. Так, доля вакансий для продавцов составила 1,9% от всех предложений «для пенсионеров». Средний уровень оплаты их труда — 47 852 руб. в месяц.

Число вакансий на одну из массовых профессий выросло в четыре раза
Общество
Фото:Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Доля вакансий для упаковщиков составила 3% от общего числа предложений. В «Авито Работа» отметили, что упаковщик — одна из наиболее оплачиваемых среди массовых профессий: в среднем соискателям предлагают 115 385 руб. в месяц, что в два раза больше, чем в 2023 году.

Такое увеличение зарплаты «указывает на высокий спрос на данную категорию работников, особенно в условиях роста онлайн-торговли и развития маркетплейсов», рассказали в «Авито Работа».

При этом заплата упаковщика не самая высокая в сегменте массовых вакансий, профессия занимает в этом рейтинге только третью позицию. На втором месте — риелторы. В среднем им предлагают 124 236 руб. в месяц. Однако их «реальный доход» зависит от ряда факторов, в том числе — премий и процентов от заключенных ими сделок, отметили аналитики.

Первое место заняла одна из складских профессий — стикеровщик. Их средние зарплаты в 2024 году составляют 125 тыс. руб. в месяц, что на 66% выше, чем в 2023 году.

В январе платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter опубликовала статистику изменений в сфере доступных вакансий для инвалидов. В период с 2019 по 2023 год процент профессий, доступных для людей с ограниченными возможностями, вырос почти в два раза: с 1,5% до 2,9% от общего числа предложений.

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Авито профессии вакансии пенсионеры
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