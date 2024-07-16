Число вакансий на одну из массовых профессий выросло в четыре раза

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Должность сортировщика стала лидером среди массовых профессий по приросту вакансий за год, говорится в исследовании специалистов сервиса «Авито Работа» по итогам первой половины 2024 года (есть у РБК).

Массовые профессии — это специальности, которые не требуют высокой квалификации сотрудника. «Наибольшее число новых предложений о работе в этом сегменте появилось на позицию сортировщика», — выяснили эксперты. Сортировщики занимаются обработкой и распределением товаров на складе.

По данным сервиса, спрос на сортировщиков по сравнению с первой половиной 2023 года вырос более чем в четыре раза — на 326%. Средняя заработная плата для новых сотрудников профессии достигла 65 374 руб. в месяц.

Кроме сортировщика в топ-10 профессий с наибольшим ростом спроса за год вошли:

подсобный рабочий — +224%, средняя зарплата — 50 526 руб. в месяц;

стикеровщик — +151%, средняя зарплата — 65 058 руб. в месяц;

кладовщик — +121%, средняя зарплата — 115 749 руб. в месяц;

расклейщик — +105%, средняя зарплата — 50 194 руб. в месяц;

горничная — +83%, средняя зарплата — 47 305 руб. в месяц;

работник кухни — +80%, средняя зарплата — 38 854 руб. в месяц;

официант — +72%, средняя зарплата — 52 540 руб. в месяц;

грузчик — +70%, средняя зарплата — 62 672 руб. в месяц;

продавец — +68%, средняя зарплата — 40 005 руб. в месяц.

По словам Артема Егоренкова, директора категории «Такси, транспорт и логистика» сервиса «Авито Работа», спрос на сотрудников складской логистики связан «с бурным развитием e-commerce и необходимостью обрабатывать возросшие объемы товаров». Спрос на работников сферы обслуживания эксперт объяснил «ростом индустрии гостеприимства».

«Авито Работа» периодически анализирует рынок труда в России. В июне специалисты сервиса выяснили, что должность секретаря стала лидером по росту числа вакансий и средних зарплатных предложений среди офисных профессий. В топ-5 по количеству новых вакансий весной 2024 года также вошли менеджер по организации мероприятий, менеджер по продажам, брокер и менеджер по персоналу.