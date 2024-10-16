Сийярто назвал цель создания группы «Друзей мира»
Международная группа стран «Друзья мира», в которую входят государства глобального Юга, создана, чтобы показать, что мировое большинство выступает за окончание российско-украинского конфликта, заявил в интервью «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Цель этого [создания группы] — показать миру, что большинство стран выступает за мир. Мы надеемся, что группа «Друзья мира» будет большой, будет сильной, заставит голос мира быть услышанным. Затем, надеюсь, после предпочтительного результата президентских выборов в США вся атмосфера изменится. И тогда вместо провоенного подхода возобладает подход, ориентированный на мир», — сказал он.
Ранее на полях Генассамблеи глава МИД Китая Ван И сообщил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу «Друзья мира», чтобы добиться мира на Украине.
По словам китайского министра, это будет открытая платформа, которая не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Новая платформа, как указал Ван И, будет «объективным и рациональным голосом» и сыграет конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса.
В конце сентября Мексика и Венгрия заявили о планах стать «Друзьями мира». Готовить платформу будут представители 15 стран из разных регионов мира.
NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд
NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов