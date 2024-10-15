Спасенного после двух месяцев дрейфа в море туриста положили в реанимацию

Фото: МЧС России

Мужчину, который больше двух месяцев дрейфовал в Охотском море, доставили в реанимационное отделение Магаданской областной больницы, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.

По данным ведомства, спасенный находится под круглосуточным наблюдением. «Состояние пациента стабильно, проводятся дополнительные обследования. Утром 16 октября с пациентом начнет работать клинический психолог», — добавили в министерстве.

В августе мужчина вместе с братом и его 15-летним сыном вышел в открытое море на катамаране. Вскоре связь с ними пропала. МЧС проводило поисковые операции, однако они оказались безрезультатными. Утром 15 октября мужчину обнаружили у берегов Камчатки, его брат и подросток погибли. Источник «Камчатка Life» рассказал, что лодку заметил экипаж одного из супертраулеров.

Имя выжившего Михаил Пичугин. Его бывшая супруга Екатерина рассказала РБК, что мужчина похудел на 50 кг. В разговоре с «РИА Новости» она уточнила, что Пичугин весил 100 кг, и предположила, что бывший муж мог выжить благодаря крупному телосложению.

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