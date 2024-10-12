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На севере Москвы загорелся жилой дом

МЧС: жилой дом загорелся на севере Москвы

Сотрудники МЧС тушат пожар в жилом доме на севере Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что пострадали два человека. Площадь пожара — пять кв.м.

По данным МЧС, горит 22 этаж в доме на Ивановской улице. К тушению пожара привлекли 39 специалистов и 10 единиц техники.

Последствия пожара в «доме-корабле» в Москве

Ранее 10 октября в Москве в результате пожара в «Доме-корабле» погибли два человека. Специалисты МЧС вывели из горящего дома 14 человек, около 80 жильцов вышли из подъезда самостоятельно.

Пожар вспыхнул рано утром на шестом этаже здания. По версии Следственного комитета, он мог произойти из-за плохой проводки.

СК также сообщил, что Симоновский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку.

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