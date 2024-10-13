В Москве произошел пожар в «Очаковских банях»
Сотрудники МЧС спасли трех человек, в том числе одного ребенка, во время пожара в «Очаковских банях», сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
«На западе Москвы загорелся третий этаж «Очаковских бань» <...> cотрудники МЧС России эвакуировали и передали врачам трех человек, включая ребенка», — говорится в сообщении.
Еще 30 человек покинули здание самостоятельно. Площадь пожара составила 5 кв. м, огонь потушили. В ликвидации участвовали 26 человек и 8 единиц техники.
«Очаковские бани» находятся в Москве по адресу: Большая Очаковская улица, 35. Телеграм-канал SHOT пишет, что возгорание началось в предбаннике, никто не пострадал.
Ранее, 10 октября, в многоэтажке на юге Москвы, известной как «Дом-корабль», произошел крупный пожар, в результате погибли два человека. Специалисты МЧС тогда вывели из горящего дома 14 человек, около 80 жильцов вышли из подъезда самостоятельно. Предварительной причиной возгорания назвали неисправность проводки.
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