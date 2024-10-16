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«РИА Новости» заявило о налогах на Украине подозреваемого в подрыве авто

«РИА Новости»: подозреваемый во взрыве в Москве может платить налоги на Украине

Предварительно, подозреваемый в подрыве автомобиля на юго-западе Москвы является налогоплательщиком на Украине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Задержанный Виталий Слободяник, предварительно, владеет на Украине ДРФО (аналог ИНН в России. — РБК)», — рассказал источник.

ДРФО — это специальный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Таким номером владеют физические лица, которые имеют объекты налогообложения или обязанности по уплате налогов и других обязательных платежей.

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Взрыв произошел утром 15 октября во дворе дома на юго-западе Москвы, когда мужчина и мальчик убирали подозрительный предмет с капота внедорожника Tank. Пострадали трое, среди них — шестилетний мальчик и бизнесмен Виктор Мишачев. Он попал в реанимацию. СК завел уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более человек (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).

Вечером был задержан подозреваемый в причастности к подрыву 50-летний москвич. У мужчины провели обыск и нашли схрон оружия. На опубликованных в телеграм-канале Следственного комитета кадрах видны бронежилеты и разного рода оружие.

По полученной следователями информации, задержанный — бизнес-партнер потерпевшего. Мишачев — директор и соучредитель ООО «Шейкер групп», среди проектов которого — бар «Гадкий койот». На сайте бара указаны реквизиты интернет-магазина COYOTEUGLY, согласно которым им управляет ООО «Бар тайм МСК», где одним из учредителей также является Мишачев. Также среди учредителей «Шейкер групп» и «Бар тайм МСК» значится Виталий Слободяник (25% и 5% в уставном капитале соответственно).

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Москва Украина налоги подрыв автомобиля
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У подозреваемого в подрыве машины в Москве нашли схрон оружия
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Кадры задержания подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы
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Подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы задержали
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