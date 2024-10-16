Воронежцев предупредили об угрозе атаки дронов

На территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, 5 октября, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили несколько дронов над регионом. Тогда ночью он дважды предупреждал об опасности атаки беспилотников на регион.