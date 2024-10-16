Воронежцев предупредили об угрозе атаки дронов
На территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).
Так, 5 октября, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили несколько дронов над регионом. Тогда ночью он дважды предупреждал об опасности атаки беспилотников на регион.
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