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Военная операция на Украине ,  
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Воронежцев предупредили об угрозе атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Воронежской области объявлена угроза атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал он.

Воронежский губернатор сообщил об отражении атаки беспилотников
Политика

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, 5 октября, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили несколько дронов над регионом. Тогда ночью он дважды предупреждал об опасности атаки беспилотников на регион.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев беспилотники
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