МАК назвал предварительную причину крушения Ми-8 на Камчатке

Причиной крушения вертолета Ми-8 «Витязь-аэро» на Камчатке в конце августа могла стать плохая погода в горах и неготовность экипажа к полету в таких условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на данные промежуточного отчета Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В нем содержится информации о погодных условиях в день аварии. Так, согласно этим данным, 31 августа была низкая облачность.

«Отмечались дымки, низкая слоистая облачность и туманы», — говорится в отчете.

Кроме этого, в документе сказано, что командир вертолета не имел допуска к полетам по приборам. А данные о последних авариях с вертолетами «Витязь-аэро» свидетельствуют о том, что крушения происходили из-за ошибки в сложных погодных условиях.

«Коммерсантъ» называет крушение Ми-8 крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофой 2024 года в России. Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке утром 31 августа. На его борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров.

Спустя день обломки вертолета нашли неподалеку от места, где экипаж в последний раз выходил на связь. 2 сентября МЧС сообщило, что на месте крушения обнаружили тела всех 22 погибших.

В Следственном комитете назвали две основные версии авиакатастрофы — ошибка пилота и техническая неисправность. Ведомство завело уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности воздушного транспорта, которое повлекло смерть двух и более лиц.