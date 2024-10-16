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Военная операция на Украине ,  
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Власти сообщили о работе ПВО в Киеве

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Военная операция на Украине

В Киеве работают силы противовоздушной обороны, сообщает городская военная администрация со ссылкой на начальника администрации Сергея Попко.

Воздушную тревогу в городе объявили в 22:36 мск, ее отменили в 0:52 мск. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в районе села Троещина могут работать системы ПВО.

Воздушная тревога действует в Киевской, Тернопольской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Черновицкой областях.

В Киеве прогремели взрывы
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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Ранее, 13 октября, в Киеве прозвучала серия взрывов. Тогда они раздались в городе около 04:55, писало «Суспiльне».

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Киев ПВО опасность Виталий Кличко
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