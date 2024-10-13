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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Взрывы раздались около 04:55 мск, одновременно с этим в городе объявили воздушную тревогу. Спустя 20 минут она была отменена, власти сообщили о работе ПВО. Взрывы также звучали в Киевской и Черкасской областях Украины

В Киеве в ночь на 13 октября прозвучала серия взрывов, передают «Суспiльне» и «РБК Украина».

По данным «Суспiльне», взрывы раздались в городе около 04:55 мск. Одновременно в столице Украины была объявлена воздушная тревога, спустя 20 минут ее отменили.

Позднее областная военная администрация сообщила о работе ПВО в регионе.

В окрестностях Киева второй раз за ночь прозвучали взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ночь на 13 октября взрывы также звучали в Киевской и Черкасской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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