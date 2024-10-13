В Киеве прогремели взрывы
В Киеве в ночь на 13 октября прозвучала серия взрывов, передают «Суспiльне» и «РБК Украина».
По данным «Суспiльне», взрывы раздались в городе около 04:55 мск. Одновременно в столице Украины была объявлена воздушная тревога, спустя 20 минут ее отменили.
Позднее областная военная администрация сообщила о работе ПВО в регионе.
В ночь на 13 октября взрывы также звучали в Киевской и Черкасской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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