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Линия, которая разделяет Грузию и Абхазию, является искусственной и должна быть устранена, чтобы народы двух стран жили вместе, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе на предвыборном митинге правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Его слова приводит информагентство Interpressnews.

«Я уверен, что скоро придет время, когда все искусственные препятствия будут устранены, и грузины и абхазы будут жить вместе в едином и неделимом грузинском государстве», — сказал Кобахидзе.

Абхазию он назвал историческим краем Грузии, а население этой страны — братьями и сестрами. По его словам, объединенные Грузия и Абхазия смогут вместе вступить в Евросоюз.

Абхазская ССР была автономной республикой в составе Грузинской ССР, а Южная Осетия входила в состав последней в статусе автономной области. После распада Советского Союза обе республики объявили о своей независимости. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в Южную Осетию войска и начала обстрел столицы республики — Цхинвала. Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост президента России, объявил о начале операции «по принуждению Грузии к миру», конфликт длился пять дней. В конце того же месяца Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Помимо России суверенными эти республики признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Грузия заявляла, что собирается мирным путем восстановить территориальную целостность страны, нынешний статус республик Тбилиси называет «оккупацией».

Кобахидзе не первый раз высказывает идею о «единой Грузии», куда, по его словам, должны войти Абхазия и Южная Осетия. Так, в конце сентября он заявил, что власти надеются «восстановить все разрушенные мосты» с этими странами.

До этого, в мае, премьер назвал для этого срок. Он подчеркнул, что к 2030 году Грузия с «абхазскими и осетинскими братьями и сестрами» должна вступить в ЕС.