На Кубани выплату за подписание контракта увеличили до ₽1,5 млн

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Единовременную выплату при заключении контракта на военную службу в Краснодарском крае увеличили на 300 тыс. руб. — до 1,5 млн руб., сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. С 9 августа она составляла 1,2 млн руб.

«С учетом выплат от Министерства обороны и муниципалитетов общая сумма может достигать 2 млн 300 тыс. руб.», — отметил глава региона.

В начале октября Белгородская область установила новый рекорд по размеру единовременной выплаты за подписание контракта, ее увеличили сразу на 2,2 млн руб. — до 3 млн руб. Предыдущий рекорд несколькими днями ранее поставили власти ХМАО, решив платить контрактникам 2,75 млн руб.

В конце июля президент Владимир Путин увеличил размер единовременной федеральной выплаты контрактникам со 195 тыс. до 400 тыс. руб. В некоторых регионах размер выплат тогда уже превышал 400 тыс. руб. Например, в Москве контрактникам платили 1,9 млн руб. В Кремле связали повышение единовременных выплат с мерами поддержки участников военной операции.