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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области силы ПВО сбили украинскую ракету

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Благодарю наших защитников!», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Днем 15 октября в Курской области шесть раз объявляли ракетную опасность в промежутке с 12:08 до 17:14.

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Украина ракета тревога Курская область Алексей Смирнов
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Алексей Смирнов

губернатор Курской области
27 мая 1973 года
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