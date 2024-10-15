В Курской области силы ПВО сбили украинскую ракету

Фото: Минобороны России

Силы ПВО уничтожили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня днем в небе Курской области уничтожена украинская ракета. Благодарю наших защитников!», — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Днем 15 октября в Курской области шесть раз объявляли ракетную опасность в промежутке с 12:08 до 17:14.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наступление в Курской области 6 августа.