Обломки сбитой ПВО ракеты упали на Курск

Фото: Минобороны России

Обломки украинской ракеты упали на Курск после того, как боеприпас сбили силы противовоздушной обороны, сообщила администрация города.

Там уточнили, что о падении обломков рассказали сами местные жители, у которых оказалось повреждено имущество.

Чиновники Центрального округа города обещали расспросить всех жителей о том, как их затронул инцидент. Также на случай необходимости подготовили к выезду на место оперативные службы.

«В обязательном порядке будет проведено комиссионное обследование. В случае повреждения имущества или автомобиля горожанам окажут необходимую помощь в его восстановлении», — добавили в администрации.

Там напомнили, что самостоятельно подходить к обломкам и трогать их нельзя, это может быть опасно для жизни и здоровья.

Глава Курской области Алексей Смирнов информировал днем в четверг, что российские силы ПВО сбили в небе над регионом ракету и два украинских беспилотника самолетного типа. О повреждениях тогда не сообщалось.

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается атакам украинских БПЛА. В ночь на 10 октября в регионе сбили 12 украинских беспилотников.