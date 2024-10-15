Минобороны: за ночь ПВО сбила над тремя российскими регионами три дрона ВСУ

За ночь над тремя российскими регионами сбили три дрона ВСУ

Российские военные сбили за ночь три украинских беспилотника самолетного типа — над Белгородской, Курской и Тульской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Накануне, 14 октября, военное ведомство отчитывалось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Еще 16 украинских дронов были уничтожены в тот же день над территорией Брянской области.

Российские регионы, в частности Белгородская область, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции. Так, 14 октября глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что рядом с хутором Церковным под Белгородом украинский дрон атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель.

Белгородский губернатор также написал, что в Белгородском районе украинские военные с помощью беспилотника разбросали мины «Лепесток», запрещенные специальной Оттавской конвенцией, которую Украина подписала в 1999 году.