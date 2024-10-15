За ночь над тремя российскими регионами сбили три дрона ВСУ
Российские военные сбили за ночь три украинских беспилотника самолетного типа — над Белгородской, Курской и Тульской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Накануне, 14 октября, военное ведомство отчитывалось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Еще 16 украинских дронов были уничтожены в тот же день над территорией Брянской области.
Российские регионы, в частности Белгородская область, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции. Так, 14 октября глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что рядом с хутором Церковным под Белгородом украинский дрон атаковал грузовой автомобиль, пострадал водитель.
Белгородский губернатор также написал, что в Белгородском районе украинские военные с помощью беспилотника разбросали мины «Лепесток», запрещенные специальной Оттавской конвенцией, которую Украина подписала в 1999 году.
Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб
Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность
Блогера Михаила Литвина арестовали за драку
В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче
Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву
Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол
В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов