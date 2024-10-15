Алаудинов назвал фейком обвинения в расстреле пленных бойцов ВСУ

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Сведения о расстреле военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области при сдаче в плен не соответствуют действительности, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

В начале октября об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он сообщил, что направил письма в ООН и Международный комитет Красного креста.

«Им надо сейчас создавать любые фейки для того, чтобы их бойцы не сдавались в плен. Тем более, понимая, что у них уже подразделения бросают позиции и бегут», — сказал Алаудинов.

По его словам, доказательств расстрелов пленных украинцев российскими военными нет.

Украинские военные «не в состоянии воевать, хотят сдаться», уточнил руководитель «Ахмата». Морально-психологическое состояние солдат подталкивает командование ВСУ делать все, чтобы бойцы боялись сдаваться в плен, отметил Алаудинов.

Командир спецназа подчеркнул, что украинские военные часто принимают решение сдаться. Это касается и элитных подразделений ВСУ, добавил он.

15 октября Алаудинов опубликовал видео с оказавшимся в российском плену солдатом украинского батальона «Айдар» (признан в России террористическим и запрещен). Военный по имени Владимир Зайченко попросил оказать ему содействие в получении российского гражданства и прохождении службы в спецназе «Ахмат». Зайченко отметил, что добровольно сдался в плен.