В Хабаровске пограничники изъяли партию черной икры на ₽85 млн
Пограничники изъяли в Хабаровске более 400 кг незаконно добытой черной икры и осетрины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.
Как уточнили в службе, два россиянина спрятали груз с черной икрой и «фрагментами рыб осетровых видов» в автомобилях с рефрижераторами и подготовили продукты к транспортировке. Документов на икру и рыбу, которые могли бы подтвердить законность их происхождения, у мужчин не было.
По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биоресурсам превышает 84 млн руб. Против них завели дело о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов — ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса. По этой статье им грозит до четырех лет лишения свободы.
В начале февраля пограничники изъяли в Карелии незаконно добытую рыбу на 429 млн руб. Партию горбуши, сельди, корюшки и камбалы весом 62 т без документов нашли на складах в Беломорске.
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
На Камчатке спасли мужчину, дрейфовавшего на надувной лодке 67 дней
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
На владельца бара «Гадкий Койот» совершено покушение в Москве
ЦБ допустил создание персонального QR-кода для покупателей
Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче
Франции и Италии предсказали исчезновение 70% виноградников до конца века
В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов