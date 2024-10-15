В Хабаровске пограничники изъяли партию черной икры на ₽85 млн

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Пограничники изъяли в Хабаровске более 400 кг незаконно добытой черной икры и осетрины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Как уточнили в службе, два россиянина спрятали груз с черной икрой и «фрагментами рыб осетровых видов» в автомобилях с рефрижераторами и подготовили продукты к транспортировке. Документов на икру и рыбу, которые могли бы подтвердить законность их происхождения, у мужчин не было.

По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биоресурсам превышает 84 млн руб. Против них завели дело о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биоресурсов — ч. 1 ст. 258.1 Уголовного кодекса. По этой статье им грозит до четырех лет лишения свободы.

В начале февраля пограничники изъяли в Карелии незаконно добытую рыбу на 429 млн руб. Партию горбуши, сельди, корюшки и камбалы весом 62 т без документов нашли на складах в Беломорске.