На Камчатке ФСБ изъяла у бизнесмена 3,5 т контрафактной икры на 19,5 млн руб.

На Камчатке ФСБ изъяла у бизнесмена контрафактной икры на 19,5 млн руб.

На Камчатке задержали мужчину с партией немаркированной красной икры на 19,5 млн руб, сообщило управление ФСБ по Камчатскому краю, передает ТАСС.

По данным ведомства, 57-летний предприниматель незаконно приобретал икру и крабовую продукцию, а затем продавал ее в двух торговых точках в Петропавловске-Камчатском. У мужчины изъяли свыше 3,9 т лососевой икры, ее рыночная стоимость — более 19,5 млн руб, а экологический ущерб от незаконной деятельности превысил 110 млн руб.

Против бизнесмена завели дело по п.п. «а» и «б» ч. 4 ст. 171.1 УК (приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки). Она предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

20 ноября на юге Сахалина у группы браконьеров изъяли партию трепанга — иглокожего морского животного — на сумму более 7,2 млн руб. В ФСБ сообщили, что группа незаконно выловила более 5,3 тыс. трепангов в жизнеспособном состоянии весом 320 кг. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 256 УК России (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) с максимальным наказанием до пяти лет заключения.