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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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На Камчатке ФСБ изъяла у бизнесмена контрафактной икры на 19,5 млн руб.

На Камчатке ФСБ изъяла у бизнесмена 3,5 т контрафактной икры на 19,5 млн руб.

На Камчатке задержали мужчину с партией немаркированной красной икры на 19,5 млн руб, сообщило управление ФСБ по Камчатскому краю, передает ТАСС.

По данным ведомства, 57-летний предприниматель незаконно приобретал икру и крабовую продукцию, а затем продавал ее в двух торговых точках в Петропавловске-Камчатском. У мужчины изъяли свыше 3,9 т лососевой икры, ее рыночная стоимость — более 19,5 млн руб, а экологический ущерб от незаконной деятельности превысил 110 млн руб.

Против бизнесмена завели дело по п.п. «а» и «б» ч. 4 ст. 171.1 УК (приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта и сбыт продовольственных товаров без маркировки). Она предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

На Сахалине ФСБ изъяла у браконьеров партию трепанга на ₽7,2 млн
Общество
Трепанги

20 ноября на юге Сахалина у группы браконьеров изъяли партию трепанга — иглокожего морского животного — на сумму более 7,2 млн руб. В ФСБ сообщили, что группа незаконно выловила более 5,3 тыс. трепангов в жизнеспособном состоянии весом 320 кг. Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 256 УК России (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) с максимальным наказанием до пяти лет заключения.

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Теги
Камчатка икра ФСБ

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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