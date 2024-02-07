В Карелии пограничники изъяли горбушу и селедку на ₽429 млн
Пограничники изъяли в Карелии партию незаконно добытой рыбы на 429 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
Партию горбуши, сельди, корюшки и камбалы весом 62 т без документов нашли в складских и производственных помещениях в Беломорске.
По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биоресурсам превышает 429 млн руб. Сотрудники ФСБ проводят проверку.
В начале февраля 2024 года «РБК Приморье» сообщил, что сотрудники ФСБ изъяли на Камчатке почти 600 кг красной икры стоимостью более 3,5 млн руб. Местный житель хранил деликатес в частном доме, распределив по 184 контейнерам.
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