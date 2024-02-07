ФСБ: пограничники изъяли 62 т незаконно выловленной рыбы на ₽429 млн

В Карелии пограничники изъяли горбушу и селедку на ₽429 млн

Video

Пограничники изъяли в Карелии партию незаконно добытой рыбы на 429 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Партию горбуши, сельди, корюшки и камбалы весом 62 т без документов нашли в складских и производственных помещениях в Беломорске.

По предварительной оценке, причиненный ущерб водным биоресурсам превышает 429 млн руб. Сотрудники ФСБ проводят проверку.

В начале февраля 2024 года «РБК Приморье» сообщил, что сотрудники ФСБ изъяли на Камчатке почти 600 кг красной икры стоимостью более 3,5 млн руб. Местный житель хранил деликатес в частном доме, распределив по 184 контейнерам.