В Киеве заявили о почти полном выводе из строя тепловой электрогенерации

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На Украине повреждено или уничтожено почти 90% всей тепловой энергогенерации, об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По его словам, из-за повреждений ТЭС и ТЭЦ те города, которые зависимы от крупных теплоэнергетических станций, стали «особенно уязвимы». Поэтому этим населенным пунктам необходимо обеспечить альтернативные источники тепла и электричества, отметил министр.

Так, почти 230 таких систем генерации поступило в Харьков. Из них 127 — это когенерационные установки, которые используют для совместного производства тепла и электроэнергии. Еще восемь — газопоршневые установки, которые работают на горючем газе. Кроме того, город получил 60 блочно-модульных котельных и 32 генератора электроэнергии.

Россия неоднократно наносила удары по энергетическим объектам Украины, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Так, 12 октября ведомство отчиталось об очередной серии ударов по украинской военной инфраструктуре.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к тому моменту энергосистема Украины была разрушена на 80%. По его словам, зимой без тепла могут остаться «миллионы» жителей страны. В июне Зеленский говорил, что на Украине уничтожены 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации.