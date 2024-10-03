Минэнерго Украины заявило о повреждении электроподстанций в трех областях

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Оборудование электроподстанций и линии электропередачи повреждены в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях на Украине после взрывов, сообщило в телеграм-канале Минэнерго.

По данным ведомства, в Одесской области из-за отключения света была обесточена железная дорога — возникли перебои в движении поездов. В Минэнерго добавили, что из-за отключений воздушных линий также было нарушено движение поездов в Днепропетровской области. В Киевской и Одесской областях без электричества остались бытовые потребители. Сейчас энергоснабжение частично восстановлено, добавили в министерстве.

Минувшей ночью взрывы прозвучали в Киеве и Харькове. По данным «Суспiльне», они также раздались в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.