Гендиректор «Росатома» рассказал Путину о вкладе в экономику России

Встреча главы «Росатома» Алексея Лихачева с Владимиром Путиным, 15 октября 2024 года (Фото: Администрация Президента России)

К настоящему времени сумма инвестиций «Росатома», в том числе в экономику России, достигла примерно 1,5 трлн руб. в год, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев во время встречи с президентом Владимиром Путиным. Отчет о встрече опубликовала пресс-служба Кремля.

«Мы вышли на сумму где-то около полутора триллионов рублей в год. В интересах в первую очередь, конечно, проекты в Российской Федерации, хотя инвестируем и в зарубежные проекты», — сказал Лихачев.

«Инвестиции имеют среднегодовой прирост в 31%», — уточнил он.

По его словам, корпорация наращивает вклад в российскую экономику: на ближайшие десять лет уже сформированный объем заказов составляет 52 трлн руб. Гендиректор «Росатома» выразил уверенность, что в процессе реализации контрактов эта цифра может достичь 100 трлн руб.

В России «Росатом», а также «Ростех», «Роскосмос», ВЭБ.РФ и Агентство по страхованию вкладов имеют статус госкорпораций.

В начале октября правительство предложило обязать такие организации компенсировать бюджету половину от стоимости национализированных компаний, переданных в госсобственность «на основании судебных решений». Речь идет о поправках в Бюджетный кодекс. Новые меры планируют ввести «в целях обеспечения интересов казны Российской Федерации».