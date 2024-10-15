Появились кадры спасения дрейфовавшего два месяца в Охотском море туриста
Рыболовецкое судно доставило в Магадан мужчину, который более двух месяцев дрейфовал в Охотском море, сообщает пресс-служба МЧС.
В августе мужчина вместе с братом и его 15-летним сыном вышел в открытое море на катамаране. Вскоре связь с ними пропала. В МЧС сообщили, что пропавших искали с воздуха, однако операция не дала результата. Утром 15 октября мужчину обнаружили спасатели у берегов Камчатки, его брат и подросток погибли.
Имя выжившего Михаил Пичугин. «КП Иркутск» сообщила, что мужчине 46 лет, он родом из Бурятии, где его ждут мать, бывшая жена Екатерина и 12-летняя дочь. Екатерина рассказала РБК, что спасенный пока не выходил на связь с семьей. По словам женщины, бывший муж похудел на 50 кг, ему оказывают медицинскую помощь.
По ее словам, 4 августа туристы отправились исследовать Шантарские острова. Далее компания планировала доплыть до Сахалина.
Прокуратура завела дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса).
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