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Технологии и медиа ,  
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Steam по требованию Роскомнадзора удалил еще 11 запрещенных страниц

Фото: Guido Schiefer / Imago / Global Look Press
Фото: Guido Schiefer / Imago / Global Look Press

За прошедшую неделю сайт игрового сообщества Steam удалил 11 страниц с противоправным контентом по требованию Роскомнадзора (РКН), сообщила пресс-служба регулятора.

«Компания Steam выполнила требования закона об удалении запрещенной информации. Ссылки на 11 интернет-страниц, внесенные ранее в реестр, будут из него исключены», — говорится в публикации.

Ранее, 10 октября, в РКН рассказали, что Steam удалил около 250 материалов и должен убрать еще десять страниц с противоправным контентом.

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Фото:KateV28 / Fotodom / Shutterstock

Steam включает в себя площадку для общения геймеров Steam Community и магазин видеоигр Steam Powered. В феврале Роскомнадзор внес Steam Community в реестр запрещенных сайтов «за распространение информации о способах изготовления наркотических средств». После удаления спорного контента сайт исключили из реестра.

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