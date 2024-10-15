Президент Молдавии встретилась с Лаймой Вайкуле и группой «Би-2»
Президент Молдавии Майя Санду встретилась с певицей Лаймой Вайкуле и группой «Би-2» в Кишиневе, сообщают порталы Unimedia и NewsMaker.
Политик пообщалась с музыкантами после их выступлений на концерте в честь Дня города. С Вайкуле президента Молдавии познакомил гитарист «Би-2» Александр Уман.
«Мы рады помочь тем, кто верит в демократию и мир. Спасибо, что пришли сегодня и поддержали нас», — сказала Санду.
Уман напомнил, что некоторые музыканты «Би-2» имеют гражданство Молдавии, поэтому политик теперь будет часто видеть группу.
В апреле 2024 года участники группы «Би-2» подали документы на получение паспортов граждан Молдавии. В мае Санду подписала указ о предоставлении музыкантам гражданства.
Новые документы получили бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджер коллектива Алексей Левченко, а также члены их семей. Имен основных участников группы, Шуры (Александр Уман) и Левы (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом), в подписанном Санду документе не было. У солиста группы израильское гражданство, Шура является гражданином Австралии.
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