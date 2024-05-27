Участники «Би-2» получили гражданство Молдавии

У части музыкантов и менеджеров «Би-2» и раньше было гражданство других стран, в частности Израиля и США. В апреле несколько участников группы подали заявления на получение молдавских паспортов

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Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства участникам «Би-2». Паспорта получили в том числе бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджер коллектива Алексей Левченко, а также члены их семей, следует из документа.

Основных участников группы, Шуры (Александр Уман) и Левы (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом) в списке нет.

Остальные участники группы подали документы на получение молдавского паспорта в апреле.

В январе 2023 года музыкантов «Би-2» задержали в Таиланде, где они провели два концерта. Полиция обнаружила, что у группы отсутствует разрешение на работу. Организатор выступлений «Би-2» в стране неправильно оформил документы. В «Би-2» говорили, что среди задержанных есть граждане Австралии и Израиля, российского гражданства у Левы и Шуры нет. В итоге они выехали в Израиль. Израильское издание Ynet передавало, что у четырех участников «Би-2» есть гражданство Израиля, у одного — Австралии, у еще одного — США.