Участники «Би-2» получили гражданство Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства участникам «Би-2». Паспорта получили в том числе бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджер коллектива Алексей Левченко, а также члены их семей, следует из документа.
Основных участников группы, Шуры (Александр Уман) и Левы (Егор Бортник, Минюст признал его иноагентом) в списке нет.
Остальные участники группы подали документы на получение молдавского паспорта в апреле.
В январе 2023 года музыкантов «Би-2» задержали в Таиланде, где они провели два концерта. Полиция обнаружила, что у группы отсутствует разрешение на работу. Организатор выступлений «Би-2» в стране неправильно оформил документы. В «Би-2» говорили, что среди задержанных есть граждане Австралии и Израиля, российского гражданства у Левы и Шуры нет. В итоге они выехали в Израиль. Израильское издание Ynet передавало, что у четырех участников «Би-2» есть гражданство Израиля, у одного — Австралии, у еще одного — США.
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