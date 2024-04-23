Участники «Би-2» с семьями подали документы на молдавское гражданство

Документы на получение гражданства страны подали несколько музыкантов группы. Заявления направят президенту Майе Санду в порядке процедуры «предоставления гражданства в интересах республики»

Участники группы «Би-2» (Фото: Константин Седнев / IMAGO / ТАСС)

Несколько участников группы «Би-2» вместе с членами семей подали документы на молдавское гражданство. Об этом сообщает глава кабинета президента страны Майи Санду Адриан Бэлуцел в телеграм-канале.

«Заявления о получении гражданства будут направлены президенту Майе Санду, документы будут рассматриваться в порядке процедуры предоставления гражданства в интересах Республики Молдова», — написал он.

Имена конкретных музыкантов, подавших прошение, он не назвал.

Бэлуцел заявил, что страна готова помогать тем, «кто выступает за мир». «Репрессии» в отношении «Би-2» начались после того, как музыканты выступили против военной операции России на Украине, подчеркнул он.

Глава кабинета молдавского президента добавил, что музыканты группы входят в число самых популярных и знаменитых артистов Восточной Европы.

В январе 2023 года музыкантов «Би-2» задержали в Таиланде, где они провели два концерта. Полиция обнаружила, что у группы отсутствует разрешение на работу. Организатор выступлений «Би-2» в стране неправильно оформил документы.

Несколько недель музыканты провели в миграционном центре, каждого из них оштрафовали на $84. Участники группы опасались экстрадиции в Россию и связывали ситуацию с «визитом высокопоставленных дипломатов из российского консульства».

В ситуацию вмешался МИД Израиля, гражданином которого является солист группы Лева (Егор Бортник, признан Минюстом иноагентом). Сначала из Таиланда уехал солист коллектива, в конце января 2024 года остальные музыканты, в том числе въехавшие в Таиланд по российским паспортам, улетели из страны не в Россию, а в Израиль.

В МИДе называл «сплошным фейком» данные о причастности российских дипломатов к задержанию музыкантов в Таиланде.