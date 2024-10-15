Школьница подралась с буфетчицей в Башкирии. Видео

Video

В одной из школ Стерлитамака произошла драка между школьницей и сотрудницей столовой, сообщает прокуратура Республики Башкортостан. Видеозапись конфликта разошлась в Сети и привлекла внимание прокуратуры: прокуроры уже выяснили, в какой из школ случился конфликт, и выехали на место.

«Сотрудники прокуратуры выехали в образовательное учреждение для установления причин и обстоятельств случившегося», — сообщает ведомство.

Телеграм-канал Baza пишет, что у школьницы не прошла оплата за еду, хотя деньги, по ее словам, снялись с карты. Девушка попросила вернуть сумму, но после отказа грубо ответила сотруднице столовой, из-за чего и началась драка.

В прошлом году в одной из подмосковных школ подрались учитель математики и мать ученицы шестого класса. Между 52-летней учительницей иностранных языков и математики и одной из школьниц возник конфликт. Мать вызвали в школу. Прокуратура Московской области также проводила проверку.