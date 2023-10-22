В Химках завели дело о халатности после массовых драк школьников
В подмосковных Химках против сотрудников школы возбудили уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) после нескольких эпизодов избиения учениками сверстников, сообщает пресс-служба главного следственного управление СК по Московской области.
По данным ведомства, 11 сентября два 14-летних ученика беспричинно избили сверстника в школе. Против них возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).
Следователи считают, что два ученика состоят в компании подростков, которых задержали 18 октября после четырех эпизодов избиения на Ходынском бульваре в Москве и в учебном учреждении в Химках. Против них также возбудили дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).
«В связи с системным характером происшествий с участием учеников данной школы как в ее стенах, так и за пределами, следователями возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц учебного заведения (ч. 1 ст. 293 УК)», — говорится в публикации. Максимальное наказание по ней — арест на срок до трех месяцев.
Сотрудники проводят допросы, изучают документы, а также устанавливаются ответственные лица, «чье недобросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей повлекло нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних».
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