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В Подольске полиция открыла стрельбу во время погони за водителем

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram
Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

Сотрудники полиции начали стрельбу во время погони за нарушителем ПДД в Подольске в Подмосковье, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При патрулировании полицейские заметили машину с затонированными передними стеклами. Водителя попросили остановиться, но тот проигнорировал призыв и увеличил скорость.

«Во время погони нарушитель опасно маневрировал, нарушал ПДД и создавал угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. Для остановки автомобиля инспектор сделал предупредительный выстрел вверх», — написала Волк.

Один из пассажиров нарушителя правил в ответ открыл огонь по сотрудникам полиции «из предмета, конструктивно схожего с пистолетом». Полицейские стреляли по колесам — водитель не справился с управлением, и машина перевернулась.

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Фото:Сергей Петров / Global Look Press

В результате никто не пострадал, отметила представитель МВД. В салоне автомобиля находились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Нарушившего ПДД водителя привлекли по трем статьям КоАП. В отношении пассажира, который начал стрелять по полицейским, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

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В середине сентября в Иркутской области сотрудникам ГАИ пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить нетрезвого водителя. Мужчина ехал за рулем автомобиля «ВАЗ» по улице Советской, а увидев полицейских, увеличил скорость. Те через громкоговоритель попросили его остановиться, после чего применили огнестрельное оружие. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась. По данным медобследования, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

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ПДД Подольск стрельба МВД
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