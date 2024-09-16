Пьяный водитель устроил погоню со стрельбой в Иркутской области

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Сотрудникам Госавтоинспекции (ГАИ) в Иркутской области пришлось открыть стрельбу, чтобы остановить нетрезвого водителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в поселке Кутулик Аларского района. Мужчина ехал за рулем автомобиля «ВАЗ» по улице Советской, а увидев полицейских, увеличил скорость. Те через громкоговоритель попросили водителя остановиться, но он не обратил внимания и попытался скрыться, совершая при этом «опасные маневры».

«После предупреждения госавтоинспекторы применили для остановки машины огнестрельное оружие. Лихач не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием машины», — рассказала Волк.

Данные медицинского освидетельствования показали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя составили семь административных протоколов, а его машину поместили на спецстоянку.

За управление автомобилем в состоянии опьянения, согласно ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях, грозит штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.