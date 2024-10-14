Силы ПВО уничтожили дрон в Белгородской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

Дрон сбили около 13:10 мск, отметили в ведомстве.

О последствиях на земле информация на момент подготовки этого материала не поступала.

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 октября БПЛА ударил по селу Отрадное, в результате погиб местный житель. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, он скончался в приемном покое.

В тот же день в селе Петровка дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Внутри находились два бойца самообороны, мужчины получили баротравмы и осколочные ранения. Пострадавшие сами доехали до больницы, их отправили в областную клинику для дальнейшего лечения.