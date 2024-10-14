 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Силы ПВО уничтожили дрон в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

Дрон сбили около 13:10 мск, отметили в ведомстве.

О последствиях на земле информация на момент подготовки этого материала не поступала.

В Белгородской области мужчина погиб в результате удара беспилотника
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Приграничная Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников и обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 октября БПЛА ударил по селу Отрадное, в результате погиб местный житель. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, он скончался в приемном покое.

В тот же день в селе Петровка дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Внутри находились два бойца самообороны, мужчины получили баротравмы и осколочные ранения. Пострадавшие сами доехали до больницы, их отправили в областную клинику для дальнейшего лечения.

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Россияне сочли чрезмерным число мигрантов в стране

WP узнала, что ХАМАС планировал повторить теракт 11 сентября в Израиле

Экспорт алкоголя сократился в 2 раза: кто покупает водку и вино из России

Комика Диму Гаврилова оштрафовали за дискредитацию армии

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минобороны Белгородская область Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Белгородской области мужчина погиб в результате удара беспилотника
Политика
Под Белгородом два бойца самообороны пострадали при ударе дрона по машине
Политика
Алаудинов заявил об отражении атаки ВСУ на Белгородскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 105,11 (-1,4) Инвестиции, 11 окт, 17:26 Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 96,07 (-1,17) Инвестиции, 11 окт, 17:26
Бывшего главу подрядчика Минобороны обвинили в присвоении 100 млн руб.Политика, 15:39
Российский военный рассказал о потерях в самом начале военной операцииПолитика, 15:31
Москалькова заявила о почти 400 погибших жителях в приграничных областяхПолитика, 15:30
Кредит без денег: как купить квартиру с нулевым взносом по ипотекеНедвижимость, 15:21
От «Катрины» до «Милтона». Самые разрушительные ураганы США в XXI векеОбщество, 15:12
Сборная Нигерии пригрозила бойкотом Ливии за прием «как в тюрьме»Спорт, 15:11
Почему у Индии возникли претензии к BinanceОтрасли, 15:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин увеличил срок лишения прав за скрытые номера машиныОбщество, 15:06
В ЛНР подросток получил ранение глаза при взрыве заминированной уточкиПолитика, 15:01
Посланник Ватикана по Украине приехал в МосквуПолитика, 14:55
WP рассказала, как в ВСУ снимают девушек в пене на Humvee для рекрутингаПолитика, 14:55
Bloomberg узнал об отрезвляющих словах об экономике ЕС в отеле с люстрамиПолитика, 14:48
В Одессе сообщили о повреждениях в порту после взрывовПолитика, 14:45
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:45