 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области

Москалькова попросила Лубинца найти вывезенных жителей Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила украинского коллегу Дмитрия Лубинца найти и посетить вывезенных из Курской области людей. Об этом Москалькова рассказала «РИА Новости».

Она отметила, что от жителей Курской области поступают обращения по поводу поиска родных и целых семей.

«Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся», — сказала омбудсмен.

Москалькова заявила о почти 400 погибших жителях в приграничных областях
Политика
Татьяна Москалькова

До этого 14 октября, Москалькова заявила, что в ее аппарат поступили обращения о поиске больше 1 тыс. жителей Курской области и что она попросила Лубинца назвать точное количество насильно вывезенных людей.

По словам российского омбудсмена, в 2022–2024 годах в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях погибли 398 человек. Кроме того, из-за атаки ВСУ в Курской области из столицы региона в Подмосковье вывезли 500 человек с психическими расстройствами.

Москалькова оценила число эвакуированных в безопасные места жителей Курской области в 112,3 тыс. человек, в ПВР разместили 12,3 тыс., в том числе 3,6 тыс. несовершеннолетних. Более 40 тыс. курян отказались эвакуироваться или вернулись в свои дома, уточнила она.

Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Блогера Михаила Литвина арестовали за драку

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Татьяна Москалькова омбудсмен Украина Курская область
Материалы по теме
Москалькова заявила о почти 400 погибших жителях в приграничных областях
Политика
Москалькова сообщила о визите к 2 тыс. украинских военнопленных
Политика
Москалькова ответила на вопрос о числе курян, насильно вывезенных ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 14 окт, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 14 окт, 17:35
Кандидат в канцлеры Германии выступил за передачу Украине ракет TAURUSПолитика, 05:22
Создателя сериала Mr. Freeman объявили в международный розыскПолитика, 05:16
Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской областиПолитика, 05:05
Китай впервые за 24 года отправил в Вашингтон двух больших пандОбщество, 04:24
Рютте заявил, что России не запугать НАТОПолитика, 04:18
Как Сингапур поможет Индии стать лидером в полупроводникахОтрасли, 04:12
Канада и Индия объявили о взаимной высылке шести дипломатовПолитика, 03:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генпрокурор Украины призвал Бразилию арестовать Путина по ордеру МУСПолитика, 03:45
Евродепутат от Словакии раскритиковал западные мифы о РоссииПолитика, 03:03
Полицейские открыли огонь по мужчине с ножом на крыше ТЦ в СтерлитамакеОбщество, 02:48
В Николаеве прогремели взрывыПолитика, 02:47
Под Белгородом из-за атаки дрона ВСУ на грузовик пострадал водительПолитика, 02:14
Боррель усомнился в эффективности принуждения России к перемириюПолитика, 02:12
WP узнала о планах Нетаньяху ударить по военным объектам ИранаПолитика, 02:00