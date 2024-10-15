Москалькова попросила Киев найти вывезенных жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила украинского коллегу Дмитрия Лубинца найти и посетить вывезенных из Курской области людей. Об этом Москалькова рассказала «РИА Новости».

Она отметила, что от жителей Курской области поступают обращения по поводу поиска родных и целых семей.

«Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и, если есть возможность посетить их, то посетить и посмотреть, в каких условиях они находятся», — сказала омбудсмен.

До этого 14 октября, Москалькова заявила, что в ее аппарат поступили обращения о поиске больше 1 тыс. жителей Курской области и что она попросила Лубинца назвать точное количество насильно вывезенных людей.

По словам российского омбудсмена, в 2022–2024 годах в приграничных Белгородской, Курской и Брянской областях погибли 398 человек. Кроме того, из-за атаки ВСУ в Курской области из столицы региона в Подмосковье вывезли 500 человек с психическими расстройствами.

Москалькова оценила число эвакуированных в безопасные места жителей Курской области в 112,3 тыс. человек, в ПВР разместили 12,3 тыс., в том числе 3,6 тыс. несовершеннолетних. Более 40 тыс. курян отказались эвакуироваться или вернулись в свои дома, уточнила она.