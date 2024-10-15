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Военная операция на Украине ,  
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Боррель усомнился в эффективности принуждения России к перемирию

Боррель: попытки вынудить Россию военным путем заключить перемирие тщетны
Сюжет
Военная операция на Украине

Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге 14 октября, его слова передает дипломатическая служба ЕС.

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении с целью вынудить [президента России Владимира] Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», — сказал Боррель и отметил, что следует «не путать мир на Украине с капитуляцией» Киева. Кремль заявлял, что победить Россию на поле боя невозможно.

Боррель рассказал, какие новые санкции против России считает необходимыми
Политика
Фото:Thelma Amaro Vidales / Shutterstock

В то же время дипломат подчеркнул необходимость увеличения поставок оружия Украине и санкционного давления на Россию. Для последнего, по его словам, нужно, в частности, повысить осмотрительность компаний, экспортирующих критически важные компоненты в третьи страны. «Нам нужно больше санкций против российского теневого флота», — сказал он.

Власти России считают санкции со стороны стран Запада незаконными. Путин называл их отмену одним из условий для начала мирных переговоров по Украине. Военную помощь Украине российская сторона называет вмешательством в конфликт, настаивает на неизбежности своей победы.

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