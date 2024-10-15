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Общество ,  
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Отар Кушанашвили сообщил о победе над раком

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили объявил о своей победе над раком. Его выписали из медцентра им. Блохина, шоумен уже вернулся домой, рассказал Кушанашвили в своем телеграм-канале.

«Я добрался до дома… Рак — это не приговор, это диагноз. Это такая же болезнь. Она жестче, беспощаднее, чем другие болезни, но ее можно удушить», — сказал он.

По словам телеведущего, он готовится к ноябрьским съемкам YouTube-программы «КАКОВО?!».

Отара Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра
Общество
Отар Кушанашвили

Отару Кушанашвили 54 года. В июне 2024 года он попал в реанимацию, его состояние оценивали как тяжелое. Друг телеведущего, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов сообщал «РИА Новости», что у Кушанашвили обнаружена раковая опухоль в брюшной полости.

В июле Кушанашвили отпустили на несколько недель домой, после чего ему должны провести две операции и курс химиотерапии, писал телеграм-канал Shot.

В начале октября журналисту провели операцию. Кушанашвили поблагодарил врачей в своем телеграм-канале и заявил, что весь октябрь хочет посвятить переделыванию жизни — «как рабочей части, так и лирической».

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Отар Кушанашвили рак телеведущий
Отар Кушанашвили фото

Отар Кушанашвили

телеведущий
22 июня 1970 года
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