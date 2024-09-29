 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

СК возбудил против военных ВСУ дело за взрыв легковушки в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Против военнослужащих ВСУ, подорвавших гражданский автомобиль в Курской области, возбудили уголовное дело, сообщили в телеграм-канале военных следственных органов Следственного комитета.

Украинские военные подорвали легковой автомобиль, который ехал по дороге в селе Большое Солдатское, в конце августа 2024 года. Сделали они это при помощи управляемого беспилотника, к которому было прикреплено взрывное устройство.

По данным СК, в результате подрыва один человек погиб и еще один пострадал.

ФСБ возбудила дело против журналистов ABC за репортаж из Суджи
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Дело возбудили на основании подпунктов статей 30 и 105 Уголовного кодекса — убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также на основании п. «б» ч. 3 ст. 205 УК — террористический акт.

Как уточнили в ведомстве, дело возбудили в отношении военнослужащих из состава оперативно-тактического управления «Север» и «иных украинских военизированных групп».

Боевые действия продолжаются в Курской области с 6 августа. Российский президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ на регион «масштабной провокацией». Москва не принимает возможность переговоров на условиях Киева.

Ранее СК возбудил два уголовных дела в отношении военных ВСУ и иностранных наемников, причастных к преступлениям против мирных жителей Курской области. По данным ведомства, военные заминировали детский сад, обстреляли жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также атаковали жилые дома и легковые автомобили.

В США ученые назвали сценарий исчезновения жизни на Земле

Вучич назвал наиболее вероятный мирный сценарий для Украины

МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело на Илью Варламова

Зеленский сказал Трампу, что бои не закончатся до выборов в США

Лукашенко пообещал создать белорусский мобильный телефон

Умерла актриса Мэгги Смит

ФСБ завела уголовные дела против зарубежных корреспондентов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курская область Следственный комитет ВСУ уголовное дело подрыв автомобиля
Материалы по теме
В Курской области при ракетном ударе разрушен музей
Общество
Власти выделили пострадавшим в Курской области еще 6,2 млрд руб.
Политика
СК признал потерпевшими более 8 тыс. беженцев в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 103,47 (+0,28) Инвестиции, 27 сен, 18:09 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 92,71 (+0,31) Инвестиции, 27 сен, 18:09
Над Курской областью сбили беспилотникПолитика, 14:16
В Барнауле загорелась мебельная фабрикаОбщество, 14:10
Минобороны сообщило о новых попытках прорыва границы в Курской областиПолитика, 14:08
МИД Китая выразил обеспокоенность из-за убийства лидера «Хезболлы»Политика, 14:03
В Англии болельщик «Вест Бромвича» умер во время матчаСпорт, 13:54
Военные ударили по топливным объектам Украины и центру разведкиПолитика, 13:45
СК возбудил против военных ВСУ дело за взрыв легковушки в Курской областиПолитика, 13:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Индии более 200 штангистов сбежали с турнира из-за допинг-контроляСпорт, 13:36
Производителя дихлофоса допросили после отравления семьи под КрасноярскомОбщество, 13:33
Зеленский отказался обсуждать отзыв посла из США с Майком ДжонсономПолитика, 13:20
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации еще одного члена руководства «Хезболлы»Политика, 12:57
Мэр Курска сообщил о повреждении дома от «внешнего воздействия»Политика, 12:52
Рекордсмен сборной России оформил победный дубль в предсезонном матче НХЛСпорт, 12:50
Песков назвал «утопическими» суждения Киева о принуждении России к мируПолитика, 12:30