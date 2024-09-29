СК возбудил против военных ВСУ дело за взрыв легковушки в Курской области

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Против военнослужащих ВСУ, подорвавших гражданский автомобиль в Курской области, возбудили уголовное дело, сообщили в телеграм-канале военных следственных органов Следственного комитета.

Украинские военные подорвали легковой автомобиль, который ехал по дороге в селе Большое Солдатское, в конце августа 2024 года. Сделали они это при помощи управляемого беспилотника, к которому было прикреплено взрывное устройство.

По данным СК, в результате подрыва один человек погиб и еще один пострадал.

Дело возбудили на основании подпунктов статей 30 и 105 Уголовного кодекса — убийство и покушение на убийство двух или более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также на основании п. «б» ч. 3 ст. 205 УК — террористический акт.

Как уточнили в ведомстве, дело возбудили в отношении военнослужащих из состава оперативно-тактического управления «Север» и «иных украинских военизированных групп».

Боевые действия продолжаются в Курской области с 6 августа. Российский президент Владимир Путин назвал атаку ВСУ на регион «масштабной провокацией». Москва не принимает возможность переговоров на условиях Киева.

Ранее СК возбудил два уголовных дела в отношении военных ВСУ и иностранных наемников, причастных к преступлениям против мирных жителей Курской области. По данным ведомства, военные заминировали детский сад, обстреляли жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, а также атаковали жилые дома и легковые автомобили.