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Военная операция на Украине ,  
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На Кубани во дворе дома нашли неразорвавшийся фрагмент беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В городе Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае во дворе многоквартирного дома нашли фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью, сообщает региональный оперштаб.

Жителей близлежащих домов эвакуировали «для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства в дальнейшем». На месте работают экстренные и специальные службы.

Ночью над Краснодарским краем сбили 17 беспилотников, сообщало Минобороны. Губернатор Вениамин Кондратьев рассказывал, что в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА были повреждены крыши двух частных домов, в Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, там также загорелся легковой автомобиль.

Всего силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 47 беспилотников над территорией России. Помимо сбитых над Краснодарским краем, 16 уничтожены над акваторией Азовского моря, 12 — над Курской областью и еще два — над Белгородской.

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