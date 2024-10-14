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Пенсии в 2024 году ,  
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Силуанов сообщил об индексации пенсий на 7,3%

Силуанов: с января 2025 года пенсии у работающих и неработающих вырастут на 7,3%
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Пенсии в 2024 году
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В 2025 году пенсии будут проиндексированы на 7,3%, сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.

«С января следующего года все пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на уровень инфляции текущего года, 7,3 процента», — сказал он (цитата по «Парламентской газете»).

Для работающих пенсионеров выплаты проиндексируют впервые с 2015 года.

Средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тыс. руб.
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Отделение пенсионного фонда

Президент Владимир Путин подписал закон, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам, в июле.

В материалах к проекту бюджета Социального фонда (СФР) говорилось, что средний размер страховой пенсии по старости в 2025 году вырастет до 24 тыс. руб. По состоянию на середину 2024 года он составлял около 21 тыс. руб.

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Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
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