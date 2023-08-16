Младенца в пакете нашли в Ленинградской области

В окрестностях города Пикалево в Ленинградской области местные жители нашли пакет, в котором лежал младенец. Об этом сообщают «78», РЕН ТВ и «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По информации «78», ребенка обнаружили жители садоводства «Металлург», пакет с ним лежал в кустах у дороги. Младенца, как сообщает канал, доставили в больницу, сейчас он находится в акушерском отделении.

«Пятый канал» и РЕН ТВ утверждают, что ребенка поместили в пакет и оставили на улице вскоре после рождения. По их данным, младенцу один день от роду.

Правоохранительные органы устанавливают личности родителей новорожденного.

Ранее, 16 июля, на траве под окнами дома на Сельскохозяйственной улице в Москве нашли годовалого мальчика. На кадрах, которые показала прокуратура, было видно, что ребенок в памперсе лежит на траве на тканной подстилке, а под головой у него пакет с продуктами.

Плач малыша услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала экстренные службы, сообщили в прокуратуре. Мальчика госпитализировали. Видимых повреждений на его теле не обнаружили. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой нашли мать ребенка. Ею оказалась 24-летняя женщина, живущая в доме рядом. Она рассказала, что находилась вместе с ребенком в квартире и уснула, а оставленный без присмотра мальчик выпал из окна с четвертого этажа.