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Младенца в пакете нашли в Ленинградской области

Живого младенца в пакете нашли в Ленинградской области

В окрестностях города Пикалево в Ленинградской области местные жители нашли пакет, в котором лежал младенец. Об этом сообщают «78», РЕН ТВ и «Пятый канал» со ссылкой на источник.

По информации «78», ребенка обнаружили жители садоводства «Металлург», пакет с ним лежал в кустах у дороги. Младенца, как сообщает канал, доставили в больницу, сейчас он находится в акушерском отделении.

«Пятый канал» и РЕН ТВ утверждают, что ребенка поместили в пакет и оставили на улице вскоре после рождения. По их данным, младенцу один день от роду.

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Ранее, 16 июля, на траве под окнами дома на Сельскохозяйственной улице в Москве нашли годовалого мальчика. На кадрах, которые показала прокуратура, было видно, что ребенок в памперсе лежит на траве на тканной подстилке, а под головой у него пакет с продуктами.

Плач малыша услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала экстренные службы, сообщили в прокуратуре. Мальчика госпитализировали. Видимых повреждений на его теле не обнаружили. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой нашли мать ребенка. Ею оказалась 24-летняя женщина, живущая в доме рядом. Она рассказала, что находилась вместе с ребенком в квартире и уснула, а оставленный без присмотра мальчик выпал из окна с четвертого этажа.

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