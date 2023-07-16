Прокуратура нашла мать младенца, обнаруженного под окнами дома в Москве

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Прокуратура Москвы установила личность матери годовалого мальчика, которого нашли на траве около дома на севере города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Матерью мальчика оказалась 24-летняя женщина. Она живет вместе с сыном в доме, возле которого его нашли. Женщина рассказала, что находилась вместе с ребенком в квартире и уснула, а оставленный без присмотра мальчик выпал из окна с четвертого этажа.

Годовалого мальчика нашли на траве под окнами дома на Сельскохозяйственной улице днем 16 июля. Прокуратура опубликовала кадры, на которых ребенок в памперсе лежит на траве и тканной подстилке. При этом под головой у него был пакет с продуктами.

Плач малыша услышала проходившая мимо женщина, которая вызвала экстренные службы, сообщили в прокуратуре. Мальчика госпитализировали. Видимых повреждений на его теле не обнаружили. Ведомство организовало проверку по факту произошедшего и стало разыскивать мать ребенка.