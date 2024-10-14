Путин подписал закон, позволяющий продлить срок службы Бастрыкина в СК

Александр Бастрыкин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему продлевать срок пребывания главы Следственного комитета на посту после достижения последним 70 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Нынешнему председателю СК Александру Бастрыкину 27 августа исполнился 71 год.

Ранее предельный возраст пребывания на любом посту в СК составлял 65 лет, исключение составляли научные работники и педагоги. При этом руководители следственных органов могут продлевать срок службы работников ведомства до 70 лет, а по достижении этого возраста можно продолжить работу по срочному трудовому договору.

«Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации», — таким предложением был дополнен закон о Следственном комитете. Изначально в нем говорилось лишь о том, что срок службы сотрудника, достигшего предельного возраста, может быть продлен до достижения им 70 лет «по решению руководителя соответствующего следственного органа» СК.

В пояснительной записке к законопроекту его целью называлось «совершенствование отдельных положений прохождения службы» в СК. Путин внес проект закона в Госдуму 23 сентября.

Бастрыкин руководит Следственным комитетом с января 2011 года. Тогда же СК стал самостоятельным ведомством. Его образовали на базе другого органа — Следственного комитета при прокуратуре, который с 2007 года также возглавлял Бастрыкин. Он является государственным советником юстиции 1 класса и генералом юстиции.