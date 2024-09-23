 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин внес законопроект, позволяющий продлить срок службы Бастрыкина в СК

Главе СК 27 августа исполнился 71 год. Предельный возраст пребывания на службе для сотрудников ведомства составляет 65 лет, но может быть продлен до достижения ими 70 лет
Владимир Путин и&nbsp;Александр&nbsp;Бастрыкин
Владимир Путин и Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ему продлить срок пребывания Александра Бастрыкина, которому 27 августа исполнился 71 год, на посту главы Следственного комитета. Документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки вносятся в ч. 4 ст. 30 Федерального закона N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».

«Законопроектом предусматривается возможность продления президентом Российской Федерации срока пребывания на службе председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Ч. 4 ст. 30 этого закона дополняется следующей формулировкой: «Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации». Изначально в ней говорилось лишь о том, что срок службы сотрудника, достигшего предельного возраста, может быть продлен до достижения им 70 лет «по решению руководителя соответствующего следственного органа» СК.

Бастрыкин потребовал от регионов улучшить расследование хищений в ОПК
Политика
Александра Бастрыкин

Согласно ч. 3 этой же статьи, предельный возраст пребывания на посту в ведомстве составляет 65 лет, за исключением научных и педагогических работников.

При этом после 70 лет сотрудник может продолжить работу в Следственном комитете по срочному трудовому договору с сохранением зарплаты, следует из ч. 5.

Целью законопроекта названо «совершенствование отдельных положений прохождения службы» в СК.

Бастрыкин руководит СК с января 2011 года. Тогда же Следственный комитет стал самостоятельным ведомством. Его образовали на базе Следственного комитета при прокуратуре, который с 2007 года также возглавлял Бастрыкин. Он государственный советник юстиции 1 класса и генерал юстиции.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Владимир Путин Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
Материалы по теме
Кибовский попросил Бастрыкина помочь ему с отправкой в зону спецоперации
Политика
Бастрыкин пожаловался Краснову на возвращение дела об избиении ветерана
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обмана таксистом участника СВО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 17:38
Двое школьников подожгли вертолет в Омской областиОбщество, 20:31
В ЦАХАЛ сообщили о новом ударе по БейрутуПолитика, 20:16
Израиль начал военную операцию в Ливане⁠Политика, 20:10
Путин внес законопроект, позволяющий продлить срок службы Бастрыкина в СКПолитика, 20:05
Зеленский попросил на оружейном заводе в США больше снарядовПолитика, 19:51
Акции «Газпрома» взлетели почти на 6% на фоне слухов о снижении налоговИнвестиции, 19:50
ESPN сообщил о выбывшем до конца сезона претенденте на «Золотой мяч»Спорт, 19:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский назвал ближайшие месяцы решающимиПолитика, 19:48
Ethereum обошел биткоин по недельному росту. Что произошлоКрипто, 19:42
Как правильно вести диалог с индийским партнеромОтрасли, 19:38
В организме погибшей в Красноярском крае девочки не нашли дихлофосОбщество, 19:31
Мишустин уволил двух заместителей министровПолитика, 19:26
В Татарстане заявили, что ради школы Загитовой не придется ничего сноситьСпорт, 19:15
«Суспільне» сообщил детали реализации «плана победы» ЗеленскогоПолитика, 19:00