Путин внес законопроект, позволяющий продлить срок службы Бастрыкина в СК

Главе СК 27 августа исполнился 71 год. Предельный возраст пребывания на службе для сотрудников ведомства составляет 65 лет, но может быть продлен до достижения ими 70 лет

Владимир Путин и Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий ему продлить срок пребывания Александра Бастрыкина, которому 27 августа исполнился 71 год, на посту главы Следственного комитета. Документ опубликован в думской электронной базе.

Поправки вносятся в ч. 4 ст. 30 Федерального закона N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».

«Законопроектом предусматривается возможность продления президентом Российской Федерации срока пребывания на службе председателя Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Ч. 4 ст. 30 этого закона дополняется следующей формулировкой: «Срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации». Изначально в ней говорилось лишь о том, что срок службы сотрудника, достигшего предельного возраста, может быть продлен до достижения им 70 лет «по решению руководителя соответствующего следственного органа» СК.

Согласно ч. 3 этой же статьи, предельный возраст пребывания на посту в ведомстве составляет 65 лет, за исключением научных и педагогических работников.

При этом после 70 лет сотрудник может продолжить работу в Следственном комитете по срочному трудовому договору с сохранением зарплаты, следует из ч. 5.

Целью законопроекта названо «совершенствование отдельных положений прохождения службы» в СК.

Бастрыкин руководит СК с января 2011 года. Тогда же Следственный комитет стал самостоятельным ведомством. Его образовали на базе Следственного комитета при прокуратуре, который с 2007 года также возглавлял Бастрыкин. Он государственный советник юстиции 1 класса и генерал юстиции.