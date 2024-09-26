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Политика ,  
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Дума разрешила Путину продлить срок службы Бастрыкина после 70 лет

Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Депутаты Госдумы сразу в трех чтениях приняли закон, позволяющий продлить срок пребывания 71-летнего Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета. Документ опубликован в думской электронной базе.

Законопроект с поправками в ч. 4 ст. 30 федерального закона № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» 23 сентября внес президент Владимир Путин. Ранее предельный срок пребывания на службе для сотрудников ведомства составлял 65 лет, но мог быть продлен до достижения ими 70 лет «по решению руководителя соответствующего следственного органа» СК.

Статью закона дополнили словами, что «срок пребывания на службе председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен президентом Российской Федерации».

Путин внес законопроект, позволяющий продлить срок службы Бастрыкина в СК
Политика
Владимир Путин и&nbsp;Александр&nbsp;Бастрыкин

Бастрыкину 27 августа исполнился 71 год. Он руководит Следственным комитетом с января 2011 года. Тогда же СК стал самостоятельным ведомством. Его образовали на базе Следственного комитета при прокуратуре, который с 2007 года также возглавлял Бастрыкин. Он государственный советник юстиции первого класса и генерал юстиции.

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Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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